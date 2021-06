José Mourinho sur Kevin De Bruyne : "Il n'était pas assez patient et pas prêt"

Kevin De Bruyne est actuellement l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais n'a pourtant pas percé à Chelsea, et a dû s'exiler en Allemagne. José Mourinho, coach des Blues à l'époque, a évoqué ce passage.

Kevin De Bruyne n'a pu disputer que 9 matchs avec Chelsea, où il signe en 2012. Il devra être prêté au Werder Brême pour s'épanouir, avant de partir à Wolfsbourg à titre définitif et de revenir en Premier League par la grande porte. "Il m'avait tellement impressionné qu'initialement, je ne voulais pas qu'il parte en prêt, et il a d'ailleurs joué le premier match face à Hull City", rappelle Mourinho dans un article du Sun. "Le second match était à Old Trafford et après ça, il est venu me voir pour me dire qu'il voulait jouer chaque minute".

© photonews

De Bruyne n'avait à l'époque que 21 ans et pas le statut actuel, et a donc dû partir en prêt pour obtenir ce temps de jeu. Et à son retour du Werder, rebelote, raconte Mourinho : "Il voulait partir, retourner en Allemagne où il jouait chaque minute et était très heureux. C'était sa décision", affirme le Special One. KDB, qui avait été prêté au Werder Brême (34 matchs, 10 buts, 10 assists), part alors à Wolfsbourg. "Il nous a mis une grosse pression pour partir et l'histoire montre que ça a marché pour lui. Il est dans le top 5 mondial", reconnaît Mourino.

Pas prêt en 2012

Mais si De Bruyne n'a pas percé à Chelsea, c'est pas parce que son entraîneur ne croyait pas en lui. "Ces qualités, je les voyais, et c'est pour ça que je ne l'avais pas envoyé en prêt. Il n'avait pas la maturité et l'expérience mais la vision du jeu et le talent étaient là", souligne Mourinho. Et à son retour de Brême, impossible de retenir le joueur.

"Il n'était pas prêt à vivre une saison en concurrence avec de grands joueurs à Chelsea. Il n'avait pas la patience après une saison où il jouait tout", conclut le Portugais. "Parfois, nous faisons des erreurs en tant qu'entraîneurs, mais ce n'était pas le cas : j'avais vu ses qualités, il savait simplement parfaitement ce qu'il voulait.