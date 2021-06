Trois victoires, des retours et de la confiance: Roberto Martinez optimiste à l'issue du premier tour

Quasiment sans trembler, les Diables Rouges ont survécu au premier tour d'un grand tournoi pour la quatrième fois consécutive. Et Roberto Martinez n'a quasiment que des raisons de se réjouir.

La Russie, le Danemark et la Finlande: la Belgique a enchaîné trois nouvelles victoires pour se hisser en huitièmes de finale de l'Euro et Roberto Martinez tire un bilan positif de cette phase de groupes. Les Diables sont bien entrés dans leur tournoi, ils veulent désormais monter en puissance.

Même si la Belgique n'a pas proposé que du football champagne durant ses 270 minutes? "Le football, c'est souvent une question d'opinions personnelles", sourit Roberto Martinez en guise de réponse. "Je respecte l'avis de chacun, mais nous sommes très contents de ce que nous avons montré", insiste-t-il.

Le seul point négatif, c'est la blessure de Timothy.

Avec sept buts marqués et un seul encaissé, les Diables Rouges ont fait le boulot. Et c'est une bonne habitude. "Nous sommes la seule équipe à avoir gagné nos six derniers matchs de poules (Mondial 2018 et Euro 2020). Si on ajoute les qualifications, ça fait 13 victoires en 13 matchs pour atteindre les huitièmes de finale et nous avons joué contre trois équipes avec trois styles différents, nous pouvons être satisfaits."

D'autant que cette phase de poules a permis à tout le monde de se remettre à niveau. "La seule mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Timothy Castagne. Mais pour le reste, ce n'est que du positif. Eden Hazard, Axel Witsel et Kevin De Bruyne ont pu rejouer un match complet et que tout le monde a performé au niveau que l'on espérait."

C'est donc avec optimisme que le sélectionneur aborde la phase à éliminations directes. Même s'il faudra encore patienter jusqu'à mercredi soir pour savoir quelle nation se dressera sur la route des Diables Rouges, à Séville, dimanche soir...