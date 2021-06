Le sélectionneur croate était sous pression : "Ces 10 derniers jours n'ont pas été faciles"

La Croatie devait l'emporter ce mardi pour se qualifier et n'a pas failli à la tâche.

Zlatko Dalic jouait très probablement sa tête ce mardi face à l'Ecosse et la Croatie l'a emporté facilement (3-1), se hissant en 8es de finale de l'Euro 2020. "Ce n'était pas facile, surtout avec ces dix derniers jours. La pression était énorme et les critiques dans les presses étaient folles ces derniers jours", reconnaît le sélectionneur croate en conférence de presse après la rencontre. "Je veux défendre ma dignité et ma fierté aujourd'hui, nous sommes tous très fiers de cette victoire".

La Croatie affrontera désormais le deuxième du groupe E (Suède, Pologne, Espagne, Slovaquie), à Copenhague. "Je n'ai pas de souhait particulier à part que nos supporters soient présents en masse, car nous sommes meilleurs avec eux", se contente d'espérer Dalic. "Le plus important, c'est que notre confiance en nous est maximale".