Cesc Fabregas "convaincu à 100%": "Eden Hazard peut retrouver son meilleur niveau"

Ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea, Cesc Fabregas espère très vite revoir le meilleur Eden Hazard... et regrette que les arbitres ne soient pas plus sévères avec les défenseurs.

Ils ont partagé l'affiche à Cheslea entre 2014 et 2019 et l'avis de Cesc Fabregas sur Eden Hazard n'a pas changé d'un iota depuis que le Brainois enchaîne les mauvaises nouvelles avec le Real. "En terme de talent pur et quand il n'a pas de pépin physique, il est sans hésiter l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais il ne faut pas oublier qu'il a déjà eu trois graves blessures à la cheville", analyse le médian espagnol pour The Telegraph.

"Des joueurs comme Eden, Ronaldo, Messi, Neymar sont victimes de plus en plus de fautes. C'est une sorte de tournante, dans laquelle deux à trois joueurs viennent sur eux pour commettre des fautes. Ils méritent que les arbitres comprennent ce qu'il se passe sur le terrain quand c'est comme ça", estime celui qui évolue désormais sous les couleurs de l'AS Monaco.

Mais Cesc Fabregas n'a pas trop de craintes concernant son ancien équipier. "Il peut retrouver son meilleur niveau, j'en suis convaincu à 100%. Mais je lui souhaite surtout qu'il ait un peu moins de malchance avec les blessures."