Fausses alertes pour Thomas Lemar et Marcus Thuram ?

Deux joueurs ont quitté l'entraînement de l'Equipe de France cette semaine. L'inquiétude ne devrait cependant pas être de mise.

Thomas Lemar (Atlético Madrid) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) ont quitté l'entraînement des Bleus ce jeudi, l'un souffrant d'un coup au tibia et l'autre d'une forte douleur aux adducteurs. L'inquiétude était de mise alors que la France a déjà perdu Ousmane Dembélé, forfait et absent pour plusieurs mois.

Cependant, d'après L'Equipe, il s'agirait de fausses alertes. Le staff médical de l'EDF ne serait pas inquiet concernant les deux joueurs. L'entourage de Thuram a rassuré, et Lemar a subi des soins qui lui permettraient de rapidement être de retour. La France affronte la Suisse ce lundi à Bucarest en 8e de finale de l'Euro.