Le KV Courtrai veut passer un palier et va construire un nouveau centre d'entraînement

Le KV Courtrai a annoncé la construction pour 2023 d'un nouveau complexe d'entraînement, afin d'améliorer l'attractivité du club.

Le KVK a pu compter sur la collaboration entre la Ville de Courtrai et le président Vincent Tan, qui ont mis ensemble 4,2 millions dans ce projet de nouveau centre d'entraînement. Les travaux commenceront en 2022 et doivent s'achever en 2023, a annoncé le club. L'objectif : convaincre plus de joueurs de rejoindre le club, contribuer à la professionnalisation de celui-ci et passer un cap.

"Ce centre d'entraînement nous aidera peut-être à convaincre des joueurs de venir ou à d'autres de rester plus longtemps à Courtrai avant de faire le pas vers un grand club ou une compétition plus prestigieuse", déclare Matthias Leterme, directeur général du KV Courtrai. Le projet sera dévoilé le 8 juillet prochain.