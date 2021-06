L'opération sera officialisée une fois l'Euro 2020 terminé pour la starlette d'Aston Villa et de l'Angleterre

Manchester City s'apprête à battre le record du transfert le plus cher de l'histoire de Premier League en s'offrant Jack Grealish (25 ans), selon le Daily Mail et talkSPORT. L'opération est présentée comme bouclée par les deux médias et s'élèverait à près de 116,5 millions d'euros.

Le transfert sera officialisé dès la fin de l'Euro 2020 pour le milieu offensif d'Aston Villa, actuellement en compétition avec l'Angleterre (2 apparitions, 1 passe décisive). Le mercato est en tout cas lancé outre-Manche.