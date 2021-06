Ricardo Sa Pinto séduit par les Diables Rouges: "Un candidat au titre"

L'ancien coach du Standard estime qu'il faudra une Seleçao "intelligente et équilibrée" pour venir à bout des Diables Rouges.

Ancien coach et joueur du Standard, Ricardo Sa Pinto livre, pour l'agence Lusa, son analyse du choc qui opposera le Portugal à la Belgique en huitième de finale de l'Euro. Et s'il croit en la capacité de la Seleçao de franchir l'obstacle belge, le Portugais met aussi en garde contre des Diables Rouges qui sont dans une "grande période".

Avantage Portugal?

"Je considère la Belgique comme l'un des candidats au titre européen", explique-t-il. "Auparavant, c'étaient plus des grands joueurs qu'une équipe, mais aujourd'hui c'est différent. C'est une équipe offensive qui sera difficile à manœuvrer, une équipe qui a gagné ses trois matchs en poules et qui est en tête du classement FIFA. Ce ne sera facile ni pour eux, ni pour nous", analyse Ricardo Sa Pinto.

Et pourtant, l'ancien international portugais (45 caps et 10 buts) miserait plutôt sur la Seleçao. "Si nous gardons la bonne attitude, notre organisation, notre engagement, je crois sincèrement que ça passera. (...) Mais il faudra tout ça et il faudra chaque joueur soit à prêt à se surpasser", conclut-il.