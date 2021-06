🎥 Le tir "ronaldesque" de Thorgan Hazard pour lancer les Diables !

La Belgique a trouvé la faille sur l'une de ses seules occasions du match face au Portugal : une frappe "ronaldesque" de Thorgan Hazard !

Il ne fallait pas laisser beaucoup d'espace à Thorgan Hazard : alors que le Portugal prenait ses marques et que les Diables ne se procuraient que peu d'opportunités, le plus jeune des deux Hazard envoyait une lourde frappe dans les filets de Rui Patricio. Un missile qui rappelle un peu ceux d'un certain quintuple Ballon d'Or ...