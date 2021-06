Ivan Perisic testé positif au Covid-19 et absent face à l'Espagne !

Ivan Perisic a été testé positif au coronavirus ce dimanche, a révélé la sélection croate, et n'affrontera donc pas l'Espagne ce lundi à Copenhague. Il sera placé 10 matchs en isolement, ce qui signifie qu'il ne pourrait pas non plus disputer le quart de finale prévu le 2 juillet à Saint-Pétersbourg en cas de qualification croate.

