Courtois se moque: "J'ai entendu dire que les Néerlandais critiquaient.... mais nous on continue"

Quelques Néerlandais ont critiqué les Diables Rouges sur les réseaux sociaux, et Thibaut Courtois en a profité pour régler ses comptes.

En première période, la rencontre était un peu contrôlée par les deux équipes et le but de Thorgan Hazard est tombé au bon moment, c'est à dire juste avant la mi-temps. Pour la deuxième, c'était une autre musique:

"Le Portugal a été très offensif, on savait que ce serait difficile. Nous avons bien défendu et nous avons répondu aux critiques qui n'étaient pas correctes. J'ai entendu certains Néerlandais critiquer notre manière de jouer, mais nous continuons le tournoi et pas eux."

"Gagner un top match n'est jamais facile. Nous n'avons pas de chance car notre partie de tableau est remplie d'équipes de haut niveau, mais nous avons les qualités pour revenir. Nous devons maintenant attendre de voir si Kevin va récupérer. Notre deuxième période a été compliquée avec la pression que le Portugal a mis. Mais le coach nous a dit que si nous nous battions comme une équipe, ils ne reviendraient pas au score"

C'est ce qu'il s'est passé. La route continue pour nos Diables Rouges.