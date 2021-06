Copa America : le Brésil et l'Equateur partagent, le Venezuela éliminé

Cinquième et dernière journée de poules en Copa America cette nuit. Le Brésil, déjà qualifié, a offert un point décisif à l'Equateur.

Deux matchs cette nuit et un dernier qualifié dans le groupe du Brésil : l'Equateur, qui a partagé (1-1) face à la Seleçao et prend donc le point qu'il lui fallait pour sortir des poules. Angel Mena a répondu en seconde période au but d'Eder Militao en première, et le Brésil reste premier du groupe malgré ce match nul.

De l'autre côté, le Venezuela a raté l'opportunité de dépasser l'Equateur, s'inclinant devant le Pérou (1-0). Il reste bon dernier de la poule, seule place synonyme d'élimination.