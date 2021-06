🎥 Le but splendide (et la célébration moquée) de Paul Pogba face à la Suisse

Paul Pogba a régalé face à la Suisse. Rare cadre français à niveau, le médian de Manchester United a multiplié les caviars, et inscrit le troisième but de ses couleurs d'une superbe frappe enroulée.

C'est une "classique" Pogba : la Suisse a laissé trop d'espaces à la Pioche, qui a enroulé au millimètre et inscrit un but qu'on pensait décisif. Derrière, Paul Pogba a également fait du Paul Pogba, s'offrant une célébration en mode NBA, un peu provocante et immédiatement raillée par le web. L'élimination derrière, cela dit, le médian de Manchester United ne peut pas se la reprocher, ayant notamment transformé son tir au but en premier, d'une véritable prune ...