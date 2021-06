Ciro Immobile encense Lukaku : "Il mérite tous les éloges qu'il reçoit"

Présent en conférence de presse ce mardi, Ciro Immobile s'est montré élogieux au sujet de son futur adversaire, Romelu Lukaku.

Le talent de Romelu Lukaku n'est plus à démontrer en Italie. L'attaquant belge sort d'une excellente saison en Serie A sous les couleurs de l'Inter Milan (44 matchs, 30 buts, 10 passes décisives). Présent en conférence de presse aujourd'hui, l'international italien, Ciro Immobile, n'a pas tari d'éloges concernant Big Rom.

Dans des propos relayés par l'agence Belga, le futur adversaire des Diables Rouges a souligné les qualités du joueur de 28 ans. "Il possède une force physique dévastatrice, il est rapide. Il a énormément progressé. Le travail avec Antonio Conte (son ancien entraîneur à l'Inter, ndlr) l'a aidé au niveau de la résistance, car il a toujours eu de la force et de la vitesse. Il m'a l'air aussi d'être un mec bien et un travailleur, et il mérite tous les éloges qu'il reçoit."

Cette semaine, la Belgique et l'Italie s'affronteront dans le cadre des quarts de finale de l'Euro. Ciro Immobile et Romelu Lukaku devraient tous deux occupés la pointe de leur équipe, sur le front de l'attaque. De quoi imaginer un duel à distance entre le buteur de la Lazio et celui de l'Inter ? Réponse vendredi à partir de 21h.