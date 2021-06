Du beau monde dans la sélection espagnole pour les Jeux

Luis De La Fuente a dévoilé une liste de 22 joueurs retenus pour les Jeux Olympiques, avec plusieurs joueurs qui disputent l'Euro avec la Roja.

Championne d'Europe Espoirs en 2019, la sélection U21 espagnole sera l'une des formations à suivre au Japon, pour le tournoi olympique qui aura lieu du 22 juillet au 7 août prochain.

Le sélectionneur, Luis De La Fuente, a dévoilé une liste de 22 joueurs mardi après-midi et on y trouve quelques protagonistes du huitième de finale de l'Euro de lundi après-midi. Le portier Unai Imon, Mikel Oyarzabal, Pedri ou encore Dani Olmo particpent tous à l'Euro et font également partie de la sélection olympique.

Versée dans la poule C, l'Espagne affrontera l'Egypte, l'Argentine et l'Australie au premier tour.