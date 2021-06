Thorgan croise les doigts pour Eden Hazard: "On espère tous qu'il sera là contre l'Italie"

On avait craint le pire pour le capitaine des Diables, sorti sur blessure en fin de match dimanche soir, mais Roberto Martinez a donné de premières nouvelles rassurantes, et Thorgan Hazard est aussi relativement optimiste.

Auteur d'un excellent match contre le Portugal, Eden Hazard a pourtant quitté Séville avec des inquiétudes. La faute à une douleur aux ischios-jambiers qui avait fait craindre le pire aux Diables Rouges. Mais lundi, Roberto Martinez a expliqué qu'il "n'y avait pas de dommages structurels" et que le tournoi de son capitaine n'était pas encore terminé.

Et Thorgan Hazard aussi s'est montré optimiste, ce mardi. "Il avait plus peur après le match, mais là ça va mieux. A 8 heures, il était déjà occupé avec le staff médical. Il veut continuer, aider l'équipe, être décisif. Il se sent bien et il va travailler à fond pour revenir le plus vite possible", estime le frère du joueur du Real Madrid.

Eden a fait un gros match contre le Portugal, il est important pour l'équipe.

Suffisant pour être disponible vendredi contre l'Italie? C'est encore trop tôt pour le dire. "On ne sait pas, c'est impossible à dire, mais on l'espère tous. Maintenant, c'est au staff médical à le remettre sur pied. Je leur mets un peu la pression, mais on sait que c'est l'un des meilleurs staffs médicaux du monde et on espère qu'ils vont le faire."

D'autant que le capitaine a démontré contre le Portugal qu'il était en forme et que sa confiance montait au fil des matchs. "Il a fait un gros match. Il s'est arraché, il a gardé le ballon, il a provoqué des fautes... Il a fait du bien à l'équipe un peu comme il avait su le faire contre le Brésil en 2018", confirme Thorgan. "Il est important pour l'équipe", ajoute le plus jeune des deux Brainois. "Mais s'il n'est pas là, on a aussi vu par le passé que d'autres joueurs peuvent remplir son rôle", conclut-il.