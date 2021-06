Une voie royale pour les Anglais ? "L'Angleterre n'aura jamais une meilleure occasion de gagner l'Euro"

Alan Shearer y croit très sérieusement, suite à la victoire des 'Three Lions' sur l'Allemagne en huitièmes de finale.

L'Angleterre s'est qualifiée devant son public à Wembley, au terme d'une rencontre physique et intense. La délivrance est venue en fin de match des pieds de Sterling, avant que Kane ne double la mise.

Les 'Three Lions' affronteront désormais le vainqueur de la rencontre entre la Suède et l'Ukraine et les deux 1/2 finales ainsi que la finale se joueront à Wembley. Une chance unique à saisir pour l'Angleterre ?

Après l'élimination de l'Allemagne et des Pays-Bas, l'Angleterre a une voie royale à saisir vers la finale, d'après Alan Shearer : "Nous avons battu l'Allemagne et nous l'avons fait de manière impressionnante", a confié la légende de Newcastle sur la BBC.

"Le tirage est correct, je dirais. Je sais qu'ils joueront à Rome le prochain match, mais s'ils ont la chance d'aller en finale, cela ferait six matchs joués à Wembley et on ne peut pas en demander plus quand on voit l'atmosphère et l'ambiance de cet après-midi. L'Angleterre n'aura jamais une meilleure occasion de gagner l'Euro"

L'Angleterre a donc évité la Belgique, l'Espagne et l'Italie et se retrouve du côté du Danemark, de la République Tchèque, de la Suède et de l'Ukraine.