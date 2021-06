L'Italie? "Un beau challenge" pour les Diables: "Une équipe solide tactiquement et qui marque beaucoup"

Après le Portugal, c'est un autre sacré client qui se dressera sur la route des Diables Rouges, en quart de finale de l'Euro. Un adversaire dont se méfie forcément Thorgan Hazard, même si le Brainois est aussi impatient d'en découdre avec la Squadra Azzura.

L'Italie est sans doute l'équipe qui a le plus impressionné en début de tournoi. En enchaînant les victoires en phase de poules et en bouclant son premier tour avec sept buts au compteur et trois clean sheets. Thorgan Hazard acuiesce. "Ils ont fait forte impression en phase de groupes."

"Ils ont eu plus de mal en huitième de finale. Mais l'Autriche était un adversaire redoutable, avec de très bons joueurs et capable de très bien jouer au foot", estime celui qui arpente le flanc gauche des Diables Rouges.

"Ce sera un gros match"

Mais ce n'est pas que depuis le début de l'Euro que les Italiens sont solides: en alignant, samedi soir, une 31e rencontre consécutive sans défaite, la Squadra a d'ailleurs établi un nouveau record. "Ils sont sur une belle série et ce sera un gros match, contre une équipe très solide tactiquement et qui marque beaucoup. Ce sera un beau challenge pour nous d'essayer de les battre", estime le Brainois.

Dans un match qui pourrait être plus ouvert que celui contre le Portugal, avec une Italie plus joueuse que par le passé. De quoi espérer plus d'espaces pour les Diables? "On a eu des espaces contre le Portugal, surtout en deuxième mi-temps", tempère Thorgan Hazard. "Mais l'Italie a une nouvelle équipe, qui joue plus vers l'avant. On verra après le match si c'était une bonne chose pour nous ou pas..."