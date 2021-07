Axel Witsel prêt pour la bataille face à l'Italie : "Il faudra être courageux"

Présent en conférence de presse ce jeudi soir, Axel Witsel a évoqué la grande rencontre à venir face à l'Italie (coup d'envoi demain à 21h).

J-1 avant le choc entre la Belgique et l'Italie. Les deux sélections se rencontreront demain soir, dans le cadre des quarts de finale de l'Euro. Présent en conférence de presse ce jeudi soir, aux côtés de Roberto Martinez, Axel Witsel a évoqué le combat qui l'attend face à la Squadra Azzurra, dans des propos relayés par RTL.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund a notamment souligné les forces de son futur adversaire. "Ca va être une bataille. On devra répondre présent. L'Italie aime contrôler aussi. Elle se projette vite vers l'avant [...] On peut faire plus de différences individuelles que l'Italie mais j'aime leur style de jeu [...] Je pense que demain, il faudra simplement être nous-mêmes. Il faudra être courageux."

Axel Witsel, le miraculé ?

Victime d'une grave blessure au tendon d'Achille début janvier avec le BVB, l'ancien Rouche est parvenu à revenir en forme, contre toutes attentes. "On en parle car c'est un retour à l'Euro et non pas à un bête match amical. J'ai réussi grâce à mon travail. J'ai travaillé comme un acharné. Ca a porté ses fruits. C'est clair que quand tu es absent, tu manques de rythme mais je me sens bien et on est prêt pour demain." Demain soir, Axel Witsel devrait bien être titulaire contre l'Italie. Rendez-vous à 21h pour suivre sa performance, et celle des Diables Rouges.