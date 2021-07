De Bruyne et Hazard dans le onze contre l'Italie ? Roberto Martinez répond

Présent en conférence de presse, Roberto Martinez a donné des nouvelles de Kevin De Bruyne et d'Eden Hazard. Blessés, les deux joueurs attendent de savoir s'ils pourront jouer contre l'Italie ce vendredi.

Kevin De Bruyne et Eden Hazard pourront-ils jouer contre l'Italie demain soir ? C'est la grande interrogation du moment du côté des Diables Rouges. Présent en conférence de presse ce jeudi en fin d'après-midi, le sélectionneur Roberto Martinez a donné des nouvelles de ses deux joueurs, dans des propos relayés par La Libre Belgique.

Comme à son habitude, l'entraîneur espagnol a fait preuve de mesure au moment de prendre la parole. "Kevin De Bruyne et Eden Hazard n'ont pas pu s'entraîner ce jeudi matin. C'était attendu. Cela fait 24h de plus. On prendra une décision dans les dernières minutes. Mais chaque heure, chaque massage apporte du positivisme. Il est donc trop tôt pour prendre une position. Il n'y a pas de poker menteur. L'idée est de faire en sorte que les joueurs soient en forme. Je ne suis pas arrogant, je veux juste que mes joueurs soient prêts. Mais ce sera difficile pour Eden et Kevin. Ce sont des décisions médicales qui vont être prises dans un premier temps."

Pour rappel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard se sont tous les deux blessés en huitièmes de finale contre le Portugal dimanche dernier. Victime d'un vilain tacle de Palhinha, le premier a été contraint de céder sa place en début de seconde période en raison d'une blessure à la cheville. Le second est touché aux ischios-jambiers. À 24 heures du coup d'envoi du quart de finale contre l'Italie, la Belgique attend et espère.