L'Italie bloque la venue d'une partie des supporters anglais pour le quart de finale face à l'Ukraine

Les Anglais ne pourront pas compter sur tout leur contingent de supporters ce samedi au Stade Olympique de Rome.

Le ministère italien de l'Intérieur a en effet annoncé via communiqué que tous les tickets ayant été vendus à des supporters anglais à partir de ce lundi 28 juin avaient été purement et simplement annulés, ceux-ci ne permettant pas aux fans des Three Lions de respecter les mesures sanitaires mises en place (une quarantaine de cinq jours). La fédération anglaise a donc annoncé avoir renoncé aux 2500 tickets lui étant réservés dans le Stade Olympique de Rome.

Pour accéder au stade, les quelques supporters anglais disposant d'un ticket (qui devrait donc, a priori, se situer en tribunes neutres) devront prouver qu'ils ont bel et bien respecté une quarantaine de cinq jours à leur arrivée sur le territoire italien. Cet Ukraine-Angleterre se déroulera donc sans les chants entendus à Wembley, c'est une certitude ...