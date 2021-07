Un ancien champion du monde français pas tendre avec les Bleus : "Cela me rappelle notre équipe en 2002, éliminée en phase de groupe"

La sortie de la France a eu l'effet d'une bombe, surtout dans l'Hexagone où l'on attendait plus d'une génération talentueuse.

Mais après l'élimination, des problèmes sont apparus dont les Bleus se seraient bien passés, surtout pour ce qui est des tensions entre certains joueurs, et les familles de plusieurs joueurs en tribune. Pour Emmanuel Petit, la performance de la France a été moyenne et ce, malgré un superbe but de Paul Pogba et quelques éclairs comme le doublé de Karim Benzema et l'avance de deux buts des Bleus en fin de rencontre.

La Suisse courageuse n'a rien lâché, et malgré un pénalty raté, la Nati a réussi à égaliser à la dernière minute, avant de l'emporter aux tirs au but : "La France s'est effondrée suite au but Suisse", a confié Emmanuel Petit à PaddyPower. "Et là nous avons perdu nos moyens, la concentration, l'esprit d'équipe, l'envie. Le pire, c'est les tensions entre-nous sur le terrain. Il y a eu un gros accrochage après le but suisse et à partir de là, nous n'avions plus aucun contrôle, plus aucune confiance."

"C'est difficile à expliquer. Mbappé demandait plus de responsabilités avant le tournoi, et il avait aussi eu des histoires avec Giroud avant cela. Il y a même eu une dispute dans les tribunes entre les familles", poursuit l'ancien Gunner.

"Nous étions bien loin du niveau de l'équipe qui a gagné la Coupe du monde. Cela me rappelle notre équipe en 2002, lorsque nous avons été éliminés en phase de groupe de la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud. C'est vraiment dommage car tout cela n'était pas nécessaire", ponctue Emmanuel Petit.