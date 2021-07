Kevin-Prince Boateng conscient de l'exigence de la Bundesliga : "Je sais que je vais devoir travailler"

Retour aux sources pour Kevin-Prince Boateng, qui évoluera aux côtés de Boyata et de Lukebakio la saison prochaine.

L'aîné des frères Boateng a signé son grand retour, là où tout a commencé pour lui il y a 14 ans.

Le jeune Kevin-Prince Boateng effectuait ses premiers pas en pro en 2006 sous les couleurs du Hertha, le voilà aujourd'hui de retour dans la capitale.

Mais cela pourrait sonner la fin d'une longue carrière pour le milieu offensif ghanéen : "Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais trop, c'est trop", a évoqué le joueur lors d'un entretien accordé à Bild.

L’ancien Milanais est conscient de sa forme et de l’exigence physique de la Bundesliga : "Je sais que je vais devoir travailler, la Bundesliga est devenue un championnat encore plus physique, les joueurs de plus en plus jeunes et fit. Heureusement, j'ai un bon jeu de position mais je ne suis pas venu ici en jouant sur mon nom, je devrai travailler pour m'imposer."