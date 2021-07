Joakim Maehle a laissé un très bon souvenir à Genk : "Nous évoquons encore cette anecdote aujourd'hui"

Joakim Maehle s'est à nouveau illustré samedi à l'Euro avec le Danemark.

Son superbe assists a fait le tour des réseaux sociaux, Joakim Maehle a été décisif contre la République tchèque et s'est hissé avec son pays en demies.

Mais Pierre Denier n'est pas surpris et sait depuis longtemps ce dont Maehle est capable. Il trouve ce dernier particulièrement impressionnant physiquement : "Lors d'un stage d'hiver à Benidorm, il avait impressionné lors d'un test physique du 'bip'. Lorsque tous les joueurs se sont arrêtés, Maehle a continué. Il a continué à tout seul pendant au moins cinq minutes supplémentaires, ce qui est incroyablement long pendant ce test", évoque le team manager de Genk dans Het Belang Van Limburg.

"J'ai alors dû appeler l'hôtel pour leur dire que notre dîner était retardé. Nous évoquons d'ailleurs encore cette anecdote aujourd'hui à Genk", rigole Denier.

L'Euro et le parcours du Danemark permettent à Maehle de se montrer : "La position de latéral dans un 3-4-3 est faite pour lui, car il adore courir le long de tout son flanc. Nous savions qu'il ne resterait pas à Genk pour toujours et l'Atalanta n'est pas encore sa destination finale, il peut viser plus haut. Je ne dis pas qu'il va partir tout de suite, mais il y aura beaucoup d'intérêt après ce championnat européen", estime Denier.

Genk peut de toute façon encore espérer un gros transfert, car il dispose encore de 12,5 % des droits à la revente. Maehle pourrait donc encore rapporter une belle somme au Racing.