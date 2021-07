L'Angleterre ira-t-elle jusqu'au bout dans cet Euro ? "On est sur la bonne voie"

L'international anglais a planté un doublé face à l'Ukraine en quart de finale de la compétition.

Harry Kane aura mis du temps à trouver le chemin des filets mais après son but face à l'Allemagne, il a planté un doublé en quart face à l'Ukraine ce samedi.

L'Angleterre peut-elle aller au bout dans cet Euro ? Le buteur des Three Lions y croit : "On est sur la bonne voie, mais on n’a rien fait pour le moment. On a une demi-finale à jouer à Wembley, c’est un très bon moment à vivre, mais on sait où on veut aller".

"Jusqu’ici tout se passe bien et cela nous donne confiance, mais on va affronter une équipe difficile avec le Danemark, qui a des qualités qu’on va devoir étudier", a ajouté Harry Kane.