Michy Batshuayi indésirable à Chelsea ?

Michy Batshuayi peut à nouveau chercher un nouveau club, Chelsea ne compte plus sur lui et cherche des liquidités supplémentaires dans le but de se renforcer.

D'après The Mirror, l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel aurait fait savoir à sa direction que Batshuayi n'entrait pas dans ses plans. Le Belge doit donc se chercher un nouveau club. L'été dernier, le buteur n'était pas non plus dans les plans de Chelsea qui l'avait prêté à Crystal Palace, sans grand succès pour le Diable Rouge qui n'est pas parvenu à s'imposer dans le onze de base. De plus, l'attaquant n'a pas joué une minute lors de cet Euro, cela aurait pu lui être utile dans sa recherche d'un nouvel employeur. Les Blues avaient déboursé 39 millions d'euros pour l'acheter à l'Olympique de Marseille lors de l'été 2016. Michy Batshuayi a encore un contrat jusqu'en juin 2022 à Chelsea. Si les Londoniens espèrent toucher quelque chose pour leur attaquant belge, il faudra le vendre cet été. Les autres indésirables du noyau Blues évoqués sont Ross Barkley, Danny Drinkwater, Tiemoue Bakayoko et Tammy Abraham.