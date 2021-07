Southgate loue l'esprit d'équipe de ses joueurs et allume d'autres sélections

L'Angleterre s'est facilement qualifiée ce samedi pour les demi-finales de l'Euro 2020.

Facile vainqueur de l’Ukraine (4-0) samedi, l’Angleterre a tenu son rang pour se qualifier en demi-finales de l’Euro. Le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, en a profité pour souligner l’état d’esprit irréprochable de son groupe en le comparant avec celui défaillant d’autres cadors déjà éliminés.

"Je pense surtout aux joueurs qui ne sont pas rentrés. Ils font partie intégrante de ce que l’on réalise, dans l’attitude. Ils sont phénoménaux dans leur sacrifice et leur esprit incroyable. C'est difficile de maintenir tout le monde motivé, impliqué et qu'ils sentent qu'ils sont appréciés. Mais si on en est en demi-finale, c'est grâce à cet esprit. J’ai vu plusieurs nations éliminées à cause d’un mauvais état d’esprit", a glissé le Britannique devant les médias.