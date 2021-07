Toby Alderweireld poussé vers la sortie par Tottenham

À l'instar de plusieurs de ses coéquipiers, Toby Alderweireld aurait été placé sur le marché des transferts par Tottenham.

Tottenham lance son opération dégraissage. D'après les informations de Football London, les Spurs souhaiteraient se séparer de sept joueurs cet été. Le défenseur belge Toby Alderweireld ferait partie de la liste des indésirables, au même titre qu'Aurier, Winks, Sissoko, Lamela, Carter-Vickers, Dier et Sanchez.

Mais le départ du joueur de 32 ans ne sera pas facile à négocier. Et pour cause, toujours selon la même source, le principal intéressé privilégierait un retour aux Pays-Bas ou en Belgique pour la suite de sa carrière. Toutefois, les clubs d'Eredivisie et de D1A pourraient avoir du mal à satisfaire les exigences financières des Spurs.

En effet, Tottenham souhaiterait récupérer pas moins de 100 millions de livres (environ 116 millions d'euros) grâce à l'ensemble des ventes mentionnées ci-dessus. Dans ces conditions, Football London suggère que l'éventuel transfert de Toby Alderweireld devra passer par un compromis entre le joueur et le club. Affaire à suivre.