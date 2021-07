🎥 L'Italie en finale: l'explosion de joie à Rome

Il a fallu attendre le neuvième tir au but, transformé avec beaucoup de sang-froid par Jorginho, pour voir l'Italie valider son ticket pour la finale de l'Euro. Un tir au but qui a forcément généré une énorme explosion de joie dans la fan zone de Rome où des milliers de Tifosi regardaient la rencontre.

Neuf ans après la finale de l'Euro 2012 perdue contre l'Espagne, la Squadra Azzura aura une nouvelle chance de remporter son deuxième championnat d'Europe, dimanche, à Wembley.

🇼đŸ‡č FINALE! 🎉🎉🎉



The Fan Zone in Rome goes crazy! đŸ€Ș#EURO2020