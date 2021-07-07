Officiel : Mario Balotelli rebondit en Turquie

C'était dans l'air, c'est désormais officiel.

Mario Balotelli (30 ans) a paraphé un contrat de trois ans avec Adana Demirspor, promu en Süper Lig en Turquie. Libre de tout contrant depuis la fin de son bail avec Monza, l'attaquant international italien (36 sélections, 14 réalisations), retrouvera là-bas Younès Belhanda côtoyé à l'OGC Nice.