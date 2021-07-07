Officiel : Mario Balotelli rebondit en Turquie du côté d'Adana Demirspor
C'était dans l'air, c'est désormais officiel.
Mario Balotelli (30 ans) a paraphé un contrat de trois ans avec Adana Demirspor, promu en Süper Lig en Turquie. Libre de tout contrant depuis la fin de son bail avec Monza, l'attaquant international italien (36 sélections, 14 réalisations), retrouvera là-bas Younès Belhanda côtoyé à l'OGC Nice.
Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021
Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDeli pic.twitter.com/awkNqMdoB0