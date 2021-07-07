Officiel : Mario Balotelli rebondit en Turquie
Alexandre Fiammetti
Alexandre Fiammetti
| 0 réaction

Officiel : Mario Balotelli rebondit en Turquie du côté d'Adana Demirspor

Officiel : Mario Balotelli rebondit en Turquie

C'était dans l'air, c'est désormais officiel.

Mario Balotelli (30 ans) a paraphé un contrat de trois ans avec Adana Demirspor, promu en Süper Lig en Turquie. Libre de tout contrant depuis la fin de son bail avec Monza, l'attaquant international italien (36 sélections, 14 réalisations), retrouvera là-bas Younès Belhanda côtoyé à l'OGC Nice.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Recevez les articles de votre équipe préférée par mail

Euro
Euro Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Italie
Espagne
Mario Balotelli

Plus d'infos

La seconde jeunesse de Giorgio Chiellini

La seconde jeunesse de Giorgio Chiellini

19:00
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 07/07: Herrmann - Jordanov - Balotelli - Saadi - Machado Mena

Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 07/07: Herrmann - Jordanov - Balotelli - Saadi - Machado Mena

18:45
Officiel : Courtrai s'attache les services d'un joueur de Wolfsburg

Officiel : Courtrai s'attache les services d'un joueur de Wolfsburg

18:45
Aymeric Laporte : "Un peu ému oui"

Aymeric Laporte : "Un peu ému oui"

15:40
Bonucci rend hommage à son adversaire: "Le match le plus difficile de ma carrière"

Bonucci rend hommage à son adversaire: "Le match le plus difficile de ma carrière"

12:19
Sergio Ramos pleure pour la Roja: "Triste et injuste"

Sergio Ramos pleure pour la Roja: "Triste et injuste"

11:58
Donnarumma aux anges: "Plus qu'un match avant de réaliser notre rêve"

Donnarumma aux anges: "Plus qu'un match avant de réaliser notre rêve"

11:30
Eupen tient son nouvel entraîneur des U21

Eupen tient son nouvel entraîneur des U21

18:22
Roberto Mancini, les pieds sur terre: "Ce n'est pas fini"

Roberto Mancini, les pieds sur terre: "Ce n'est pas fini"

10:27
🎥 L'Italie en finale: l'explosion de joie à Rome

🎥 L'Italie en finale: l'explosion de joie à Rome

07:23
Officiel : Edisson Jordanov signe à Westerlo

Officiel : Edisson Jordanov signe à Westerlo

18:05
Vanheusden: reviendra ou reviendra pas?

Vanheusden: reviendra ou reviendra pas?

17:00
L'Italie fait le dos rond mais file en finale

L'Italie fait le dos rond mais file en finale

23:42
Javier Tebas cartonne Pep Guardiola

Javier Tebas cartonne Pep Guardiola

17:44
Le Milan AC fait confiance à Tonali

Le Milan AC fait confiance à Tonali

16:40
Lionel Messi peut (enfin) vaincre la malédiction de l'Albiceleste

Lionel Messi peut (enfin) vaincre la malédiction de l'Albiceleste

16:00
Nouveau challenge pour Idriss Saadi

Nouveau challenge pour Idriss Saadi

16:20
🎥 "It's coming home" : Kasper Schmeichel se paie les Anglais

🎥 "It's coming home" : Kasper Schmeichel se paie les Anglais

15:19
Gareth Southgate : "C'est un défi pour nous"

Gareth Southgate : "C'est un défi pour nous"

14:39
Euro 2020 : Angleterre-Danemark, sur la route de Wembley

Euro 2020 : Angleterre-Danemark, sur la route de Wembley

14:02
Xavier Mercier récompensé pour sa brillante saison

Xavier Mercier récompensé pour sa brillante saison

14:59
📷 Mourinho arrive à l'entraînement.... en Vespa

📷 Mourinho arrive à l'entraînement.... en Vespa

13:57
Paul Gheysens a augmenté le capital de l'Antwerp pour concurrencer le Club de Bruges

Paul Gheysens a augmenté le capital de l'Antwerp pour concurrencer le Club de Bruges

14:21
Konami a décidé de frapper fort suite à la vidéo polémique d'Antoine Griezmann et d'Ousmane Dembélé

Konami a décidé de frapper fort suite à la vidéo polémique d'Antoine Griezmann et d'Ousmane Dembélé

13:16
"Ils ont été grands": Federico Chiesa salue la prestation espagnole

"Ils ont été grands": Federico Chiesa salue la prestation espagnole

08:05
🎥 Officiel : Lens annonce avec humour l'arrivée d'un ancien Gantois

🎥 Officiel : Lens annonce avec humour l'arrivée d'un ancien Gantois

13:35
Officiel : Damien Marcq rejoint l'Union Saint-Gilloise

Officiel : Damien Marcq rejoint l'Union Saint-Gilloise

13:08
🎥 Gianluigi Donnarumma maintient l'Italie dans sa demi-finale

🎥 Gianluigi Donnarumma maintient l'Italie dans sa demi-finale

21:51
L'Argentine en finale de la Copa America, la réaction de Lionel Messi

L'Argentine en finale de la Copa America, la réaction de Lionel Messi

12:58
Officiel : Genk s'offre les services de Mike Trésor Ndayishimiye

Officiel : Genk s'offre les services de Mike Trésor Ndayishimiye

12:53
(OFFICIEL): Un back gauche de Lille débarque à OHL

(OFFICIEL): Un back gauche de Lille débarque à OHL

12:35
Officiel : Un départ du côté du RWDM

Officiel : Un départ du côté du RWDM

12:29
Un record anglais dans le viseur d'Harry Kane

Un record anglais dans le viseur d'Harry Kane

10:46
Radja Nainggolan sur le point de quitter définitivement l'Inter

Radja Nainggolan sur le point de quitter définitivement l'Inter

11:02
Memo Ochoa aux Jeux Olympiques

Memo Ochoa aux Jeux Olympiques

10:08
Pas de nervosité, mais de l'excitation dans la camp danois

Pas de nervosité, mais de l'excitation dans la camp danois

09:51

Plus d'infos

Les plus populaires

Euro

 Demi-finales
Italie Italie P1-1 Espagne Espagne
Angleterre Angleterre 21:00 Danemark Danemark
1.80 3.50 5.75
Contactez nous / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires / Infos, résultats et classements gratuits sur ton site
PixFuture exclusive partner
© 2002-2021 www.walfoot.be All Rights Reserved