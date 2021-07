Carlos Bacca quitte Villarreal

Villarreal annonce son départ dans un communiqué.

Carlos Bacca et Villarreal c'est terminé. Comme l'a annoncé le club espagnol dans un communiqué, le buteur colombien et le club ont décidé de se séparer après quatre années d'aventure commune.

Après un an et demi à Bruges, et des passages par Seville et le Milan AC, Carlo Bacca avait rejoint le Sous-Marin Jaune en 2017. Et il s'est fait une place dans l'histoire du club espagnol. En remportant l'Europa League en mai dernier, mais aussi en devenant, avec 43 buts, le huitième meilleur buteur de l'histoire de Villarreal.