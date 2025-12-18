Gand n'est pas plus saint que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu

Photo: © photonews

Le propriétaire de La Gantoise, Sam Baro, a beaucoup appris sur le monde du football au cours des deux dernières années, mais jamais autant que ces quinze derniers jours. L'homme fort des Buffalos s'était lancé dans l'aventure avec une certaine naïveté, qui a désormais complètement disparu.

Sam Baro voulait faire les choses autrement, mais il en est venu à la conclusion que beaucoup de décisions dans le football belge – et dans le football mondial en général – se prennent en coulisses. Il avait de très bonnes intentions en 2023 lorsqu’il a repris Gand de manière inattendue, mais il a depuis été confronté à la réalité.

Sam Baro a beaucoup appris ces deux dernières années

Le football n’est pas toujours aussi beau ou éthique qu’il le souhaiterait. La déontologie est souvent invoquée uniquement lorsque cela sert les intérêts de certains. Et il faut bien le dire : à Gand, on n’est pas devenu plus saint que le pape du jour au lendemain.

Le club regarde également au-delà des frontières provinciales pour observer ce qui se passe en Venise du Nord. Il ne s’agit pas seulement de jeunes joueurs, mais aussi de l’encadrement : analystes vidéo et data, entraîneurs, scouts… Gand souhaite construire une structure avec les meilleures personnes aux bons postes.

Des discussions ont déjà eu lieu, similaires à celles entre Leko et le Club de Bruges, impliquant des employés de Blauw & Zwart et de Gand. Mais il ne s’agissait évidemment pas de personnalités de haut profil.

Si Sam Baro ne veut pas que son entraîneur parte, il ne doit pas insérer de clause de départ

Toute l’affaire autour d'Ivan Leko et de l’entraîneur des gardiens Bart Van Tornhout a ajouté de l’huile sur le feu à l’approche de la bataille des Flandres de dimanche. Les deux clubs ne s’appréciaient déjà guère, et la situation n’a fait qu’empirer cette semaine.

Lire aussi… Énormes tensions entre La Gantoise et le Club de Bruges : "Ça finit forcément par exploser"

Mais la question se pose : Gand doit-il vraiment s’indigner autant ? Sam Baro connaît désormais le fonctionnement des choses et doit simplement en tirer des leçons. Si l’on ne veut pas que son entraîneur parte, il ne faut pas inclure de clause de départ dans son contrat.

Tout aurait pu se dérouler de manière beaucoup plus propre, mais au Club de Bruges, on ne pense qu’à ce dont le club a besoin à un moment donné et on agit en conséquence. Celui qui dispose du plus gros budget décide généralement de ce qui se passe et de la manière dont les choses se concluent. Sauf pour l’entraîneur des gardiens Van Tornhout cette fois-ci, car ils n’ont pas voulu pousser l’affaire trop loin.

Suis FC Bruges - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (21/12).

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
FC Bruges
La Gantoise

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
