Dans l'œil du cyclone suite à la publication d'une vidéo dans laquelle ils se moquent d'employés japonais dans un hôtel lors d'une tournée en 2019, les deux Français ont vu le président de la Fédération Française de Football voler à leur secours.

Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé peuvent compter sur le soutien de Noël Le Graët. Selon ce dernier, les deux joueurs du FC Barcelone ont commis une maladresse qu'ils ne reproduiront plus.

"On m'en a parlé, je n'avais pas vu cette vidéo. C'est quelque chose qui date d'il y a deux ans. C'est une maladresse. Quand on connaît Antoine Griezmann, la gentillesse de ce garçon, Ousmane Dembele pareil... Ce sont des joueurs avec du cœur, ouverts, engagés, à mille lieues de l'image que l'on voudrait donner d'eux avec cette vidéo. Ça me fait mal au cœur pour eux. Je leur passerai peut-être un petit coup de fil de courtoisie", a expliqué le président de la FFF pour Le Figaro.