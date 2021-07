Dernier jour de stage et deux matchs amicaux pour le RSCA

Sixième et dernier jour de stage, à Alkmaar, pour le Sporting d'Anderlecht de Vincent Kompany. Une dernière journée qui s'annonce chargée pour les Bruxellois qui disputeront deux matchs amicaux. Contre le FC Utrecht, d'abord, puis contre l'AZ Alkmaar.

Et le programme néerlandais du Sporting ne sera pas encore tout à fait terminé: Anderlecht affrontera encore l'Ajax, vendredi prochain, neuf jours avant le derby contre l'Union de la première journée de championnat.

Last day of our #Summercamp 🇳🇱 pic.twitter.com/T1xtcfbrW4