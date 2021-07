Sarri, le respect envers José Mourinho

L'un est l'entraîneur de la Lazio, l'autre celui de la Roma.

Vrais reconnaissent vrais. Avant de retrouver José Mourinho dans le "Derby della Capitale" cette saison, Maurizio Sarri a dit tout le bien qu'il pensait du nouvel entraîneur de l'AS Roma. Avec respect, celui qui entraîne désormais la Lazio a écarté l'idée d'un "duel" face à son homologue portugais.

"Je ne vois pas de duel avec Mourinho. Je l'ai rencontré et c'est un grand personnage, je l'aime bien. Ensuite, il a gagné plus que moi, donc il a un pedigree bien plus élevé que le mien. Mais je tiens à rassurer les supporters : dans le derby, nous ferons tout, et même plus encore, pour gagner le match", a promis le technicien italien.

Quatre jours à attendre avant de cocher les deux dates dans le calendrier : celui de la Serie A pour la saison à venir sera dévoilé le mercredi 14 juillet .