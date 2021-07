Un quotidien écossais souhaite une victoire de l'Italie en finale de l'Euro

The National veut à tout prix éviter une victoire anglaise en finale de l'Euro.

The National, qui soutient frontalement l'indépendance de l'Ecosse depuis 2014, souhaite que l'Italie remporte l'Euro. Le quotidien écossais a fait passer le message dans sa une où on y voit le sélectionneur italien Roberto Mancini, visage peint et en tenue de guerrier : "Sauve nous Roberto, tu es notre dernier espoir !"

The National veut à tout prix éviter une victoire anglaise en finale de l'Euro 2020. "Nous ne pouvons pas supporter encore 55 ans qu'ils nous rebattent les oreilles avec ça", conclut avec humour le média écossais.