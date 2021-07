🎥 Bonucci chambre les Anglais après le sacre italien à l'Euro

Le défenseur italien s'est laissé aller face à la caméra après l'arrêt décisif de Donnarumma lors de la séance de tirs au but.

Le suspense battait son plein dimanche soir alors que l'Italie et l'Angleterre devait se départager aux tirs au but lors de la finale de l'Euro 2020. Les Italiens ont été sacrés champions d'Europe après un arrêt décisif de Donnarumma.

Les joueurs de la Squadra ont laissé exploser leur joie et Leonardo Bonucci s'est laissé aller face caméra. Alors que les Anglais parlaient d'un "It's coming home" (ça revient à la maison, ndlr) depuis plusieurs jours, le défenseur italien s'est jeté sur la caméra pour les chambrer avec un joli "It's coming to Rome" (ça revient à Rome, ndlr).