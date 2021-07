Gareth Southgate: "C'est trop tôt pour parler de mon avenir"

Gareth Southgate sera-t-il encore le sélectionneur de l'Angleterre sur la route du Mondial au Qatar? Il ne se prononce pas, mais ne cache pas non plus que c'est son souhait.

Au lendemain de la finale perdue contre l'Italie aux tirs au but, Gareth Southgate s'est présenté devant la presse et il a, notamment, été questionné sur son avenir. "Il y a beaucoup de choses à prendre en considération avant de se demander si je vais rester en place", explique-t-il.

"Mais si on me pose la question, bien sûr que j'aimerais aller avec l'équipe au Qatar. Certainement au vu du chemin qu'on a parcouru au cours des quatre dernières années. On a terminé quatrième du Mondial, puis deuxième de l'Euro. C'est probablement mieux que n'importe quelle autre équipe en Europe", insiste-t-il.

Mais il sait aussi qu'il faudra du temps pour digérer la désillusion de dimanche soir. "On sait que cette équipe n'a pas encore atteint son pique. Mais ce n'est pas pour autant une garantie de succès, parce qu'on sait aussi à quel point c'est difficile de se remettre de ce qu'on a vécu la nuit dernière", conclut-il.