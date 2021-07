Zlatan félicite Donnarumma à sa façon

Zlatan Ibrahimovic a tenu à saluer le sacre de l'Italie et de son jeune (ex) équipier.

La Squadra Azzura a été sacrée championne d'Europe, dimanche soir, et ça n'a pas échappé à Zlatan Ibrahimovic qui a félicité l'Italie, sa "deuxième maison". Mais le Suédois a aussi tenu à mettre en avant son jeune futur ex-équipier à Milan, Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur du tournoi. "Un an à mes côtés et tu as déjà tout compris... De rien", s'amuse le buteur du Milan AC.