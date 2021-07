La finale de l'Euro 2020 aurait pu ne pas se jouer en raison des incidents autour de Wembley

La finale de l'Euro 2020 a été marquée par des incidents aux alentours de Wembley. Ceux-ci auraient pu mettre en danger la rencontre.

Le sous-commissaire adjoint de la police métropolitaine de Londres, Jane Connors, a fait savoir via Sky Sports que les échauffourées et incidents ayant précédé le coup d'envoi du match entre l'Angleterre et l'Italie auraient pu compromettre la tenue même de la finale.

"Je n'accepte pas qu'on dise que l'opération policière a été un échec. Sans l'intervention immédiate des officiers de police, le match aurait pu être annulé", affirme-t-il. L'UEFA a ouvert une enquête suite au comportement des supporters anglais avant et pendant la finale. La FA risque de lourdes sanctions.