Bukayo Saka: "Je ne souhaiterais ça à personne"

Le jeune Anglais a pris son temps, mais il a, à son tour, réagi après avoir été la cible de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Comme Jadon Sancho et Marcus Rashford, Bukayo Saka avait manqué son tir au but en finale de l'Euro et, comme ses deux coéquipiers, il a été inondé de messages racistes après la finale perdue par l'Angleterre contre l'Italie.

Il a souhaité prendre quelques jours avant de réagir, mais il a posté un message sur les réseaux sociaux ce jeudi. Le jeune joueur d'Arsenal prend d'abord le temps de remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu après la finale perdue.

Il revient ensuite sur les insultes en s'adressant directement aux réseaux sociaux. "A Instagram, Facebook et Twitter, je ne souhaite à personne de recevoir les messages haineux et blessants que Marcus, Jadon et moi avons reçus cette semaine. Je savais directement de quel genre de haine il s'agissait et je trouve vraiment regrettable que des plateformes aussi puissantes que les vôtres n'en fassent pas assez pour stopper ces messages", regrette-t-il.

Il conclut ensuite: "Il n'y a pas de place pour le racisme ou n'importe quelle forme de haine dans le football ou dans la société et à tous ceux qui se mobilisent contre ça, nous gagnerons. L'amour gagne toujours."