La Juve attend Cristiano Ronaldo

Le Portugais devrait reprendre l'entraînement dans dix jours et personne à Turin ne s'attend à un départ.

Sorti de l'Euro le 27 juin dernier, Cristiano Ronaldo profite de vacances bien méritées. Et après? Reviendra-t-il à Turin? Alors qu'il lui reste un an de contrat avec la Juve, les rumeurs d'un possible départ ont enflé en fin de saison dernière.

Mais la direction de la Vieille Dame ne s'affole pas. Et Pavel Nedved, vice-président de la Juve, est même plutôt confiant: "Personne ne nous a dit qu'il voulait partir. On l'attend avec nous, son retour est prévu le 25 juillet", explique-t-il au micro de Dazn.

CR7 avait signé à Turin le 10 juillet 2018, depuis, il a disputé 133 matchs, inscrit 101 buts, remporté deux Series A et une Coupe d'Italie.