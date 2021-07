Arsenal révèle son maillot pour la saison 2021-2022

La marque aux trois lignes n'a pas vraiment innové et a offert un maillot aux couleurs classiques pour Arsenal, orné des fameuses lignes Adidas sur les épaules mais cette fois en bleu. Un kit qui se signale cependant un peu par un blanc plus présent sur les côtés.

C'est donc ce maillot que devrait porter Albert Sambi Lokonga la saison prochaine. L'officialisation du transfert du joueur d'Anderlecht a été plusieurs fois retardée, mais est pour bientôt.

