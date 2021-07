📷 Un supporter italien se fait tatouer une image particulière après le sacre à l'Euro 2020

L'image de Giorgio Chiellini avait fait le tour des réseaux sociaux et créé un véritable buzz.

En finale de l'Euro 2020, Giorgio Chiellini s'est illustré avec ses gestes défensifs mais pas que. En effet, à quelques secondes de la fin des arrêts de jeu, le défenseur italien était coupable d'un tirage de maillot qui a emmené Bukayo Saka au sol devant l'arbitre.

Une faute qui a été sanctionnée d'un carton jaune et permis d'éviter une possible contre-attaque qui pouvait être fatidique aux Italiens. La suite est connue : la Squadra s'est imposée aux tirs au but et a été sacrée championne d'Europe.

Cette image de Chiellini a été un véritable buzz et un supporter italien a décidé de se faire tatouer tout cela pour ne pas oublier le tournant du match.