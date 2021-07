🎥 Gold Cup: Afif (ex-Eupen) emmène le Qatar vers la victoire

Aussi bizarre que ça puisse paraître, le Qatar participe à la Gold Cup. Le but est de donner une expérience internationale à l'équipe avant la Coupe du Monde de 2022.

Après le nul inaugural contre le Panama et avant de jouer le Honduras, le Qatar s'est imposé ce samedi soir sur le score de 4-0 contre La Grenade. Afif Akram, l'ancien buteur d'Eupen, a marqué d'une superbe frappe enroulée.

Avec 4 points sur 6, le Qatar pourrait se qualifier pour le prochain tour.

