Le journaliste à l'origine des fuites de Florentino Pérez se défend

Ces derniers jours, le média El Confidencial a diffusé de nombreux extraits datés de 2006 à 2012 dans lesquels Florentino Pérez insulte d'anciennes grandes gloires du Real Madrid.

Accusé d'être à l'origine de ces fuites, le journaliste José Antonio Abellan a tenu à se défendre. "Je ne sais pas qui a divulgué ces enregistrements. Moi, j'ai toujours eu de bonnes relations avec le Real Madrid. Je ne sais pas pourquoi le Real Madrid a dit que c'était moi qui l'avais divulgué. Je ne poursuivrai pas le Real Madrid en justice mais je me défendrai et demanderai au tribunal des preuves que j'ai divulgué ces conversations, a expliqué le principal intéressé pour la chaîne Al Arabiya. "Avant de mettre un peu plus d'huile sur le feu. Ce qui a été révélé n'est pas aussi dangereux que le reste. Je vais m'asseoir ici et attendre ce qui va sortir comme tout le monde", a conclu le journaliste espangol.