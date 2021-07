Ronald Koeman a un favori pour le Ballon d'Or

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une surprise.

La campagne de soutien a déjà commencé au FC Barcelone. Fier du sacre de l’Argentin Lionel Messi (34 ans, 35 matchs et 30 buts en Liga pour la saison 2020-2021) en Copa América, l’entraîneur catalan Ronald Koeman estime que son attaquant mérite le prochain Ballon d’Or.

"La Copa América est très importante pour lui, a confié le Néerlandais à Barça TV. Je sais à quel point il voulait la remporter après quelques années sans gagner en sélection. En tant que meilleur joueur au monde, il est habitué aux titres et finalement, il a atteint ce pour quoi il luttait avec sa sélection."

"Il est le principal candidat au Ballon d'Or après la grande saison qu'il a réalisée, et après son sacre en Copa América. Pour moi, c'est le plus grand favori pour remporter le Ballon d'Or cette année", a insisté Koeman, impatient de retrouver "La Pulga" prolongée et remotivée.