Jordan Henderson vers la Ligue 1 ou la Liga?

Capitaine emblématique de Liverpool, le milieu de terrain anglais Jordan Henderson (31 ans) pourrait bien quitter les Reds cet été. S'il est sous contrat jusqu'en 2023, The Athletic et le Daily Mail expliquent ce lundi que les négociations pour une prolongation sont au point mort, et que le club pourrait ainsi vendre le joueur, pour s'éviter un scénario à la Georginio Wijnaldum.

Du coup, plusieurs gros clubs européens surveilleraient la situation avec attention, notamment deux: le PSG et l'Atlético de Madrid. D'après The Athletic, Mauricio Pochettino est très, très fan du milieu anglais.