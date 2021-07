Officiel : Kevin Gameiro de retour en Ligue 1

Treize ans après avoir quitté le Grand Est, Kevin Gameiro est de retour puisqu'il vient de s'engager en faveur du RCSA.

Libre depuis son départ de Valence cet été, Kevin Gameiro est de retour en France. L'attaquant de 34 ans a paraphé ce dimanche un bail de deux ans avec Strasbourg qu'il avait quitté il y a treize ans. Formé au Racing Club de Strasbourg Alsace et parti ensuite au FC Lorient et au Paris Saint-Germain, l'attaquant avait poursuivi sa carrière en Espagne en portant les couleurs du Séville FC, de l'Atlético de Madrid et dernièrement du Valencia CF.

"Libre de tout contrat, l'attaquant international français s'est engagé pour 2 ans avec le Racing. 13 ans après son départ, il retrouve le club qui l'a formé et qui lui a permis de devenir un joueur professionnel", indique le communiqué du club alsacien.