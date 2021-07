"Une grande étape" pour Albert Sambi Lokonga: "Je suis confiant"

Le nouveau milieu de terrain des Gunners est ravi de s'offrir un nouveau défi en Angleterre.

Après avoir séduit la Pro League et les supporters du Sporting d'Anderlecht, Albert Sambi Lokonga passe à l'étape suivante en rejoignant Arsenal. Et il sait ce qu'il attend chez les Gunners. "C'est la première fois que je vais évoluer à l'étranger, c'est une grande étape, mais je suis confiant, parce qu'il faut l'être", insiste-t-il dans une interview accordée au média de son nouveau club.

La Premier League, c'est le championnat dont rêve la plupart des footballeurs et Albert Sambi Lokonga n'échappe à la règle. "Je suis impatient de découvrir ce championnat", confirme celui qui confie également pouvoir jouer en six ou dans un rôle de box to box: "Mais les gens disent que je suis meilleur en numéro six", conclut-il.